Milano 13:28
50.086 -0,27%
Nasdaq 22-mag
29.482 0,00%
Dow Jones 22-mag
50.580 0,00%
Londra 13:28
10.528 +0,59%
Francoforte 13:29
25.253 -0,54%

Petrolio a 93,2 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 93,2 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 93,2 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```