Milano 10:22
43.320 -0,87%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:22
9.929 -0,43%
Francoforte 10:22
22.352 -1,15%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo

Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un timido -0,19%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,1513 con tetto rappresentato dall'area 1,159. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1488.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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