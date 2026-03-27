Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 marzo
Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un timido -0,19%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,1513 con tetto rappresentato dall'area 1,159. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1488.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)