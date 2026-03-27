Madrid: performance negativa per Solaria
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che sta segnando un calo del 2,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23,89 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22,99. L'equilibrata forza rialzista di Solaria è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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