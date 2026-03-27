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New York: positiva la giornata per First Solar
Migliori e peggiori
,
In breve
27 marzo 2026 - 16.10
Punta con decisione al rialzo la performance del
produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, con una variazione percentuale del 3,41%.
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