Milano 11:37
43.387 +0,02%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
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Londra 11:37
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Francoforte 11:37
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un moderato -0,07%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1482, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1541. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1463.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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