Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo
Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un moderato -0,07%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1482, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1541. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1463.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)