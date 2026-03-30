Analisi Tecnica: indice DAX del 27/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo
Risultato negativo per il principale indice di Francoforte, con una flessione dell'1,38%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il DAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22.082. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22.738,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 21.863,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)