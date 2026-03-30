Milano 11:38
43.406 +0,06%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:38
10.022 +0,55%
Francoforte 11:38
22.273 -0,12%

Analisi Tecnica: indice DAX del 27/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 27/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo

Risultato negativo per il principale indice di Francoforte, con una flessione dell'1,38%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il DAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22.082. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22.738,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 21.863,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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