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Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,78%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 22.953,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,78%
Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dello 0,78%, termina le contrattazioni a 22.953,38 punti.
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