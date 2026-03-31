Analisi Tecnica: indice DAX del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Nuovo spunto rialzista per il principale indice di Francoforte, che guadagna bene e porta a casa un +1,18%.
Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22.256,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22.913,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21.950,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)