Milano 9:34
43.848 +0,06%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
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Londra 9:34
10.169 +0,41%
22.586 +0,10%

Analisi Tecnica: indice DAX del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Nuovo spunto rialzista per il principale indice di Francoforte, che guadagna bene e porta a casa un +1,18%.

Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22.256,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22.913,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21.950,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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