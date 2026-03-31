Milano 9:38
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Nasdaq 30-mar
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Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:38
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Cambi: euro a 1,1465 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1465 dollari alle 08:30
Euro a 1,1465 sul dollaro alle 08:30.
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