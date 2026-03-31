New York: scambi negativi per Thomson Reuters
(Teleborsa) - Composto ribasso per Thomson Reuters, in flessione del 2,05% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Thomson Reuters mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,01%, rispetto a -2,53% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 88,02 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 91,21. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 94,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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