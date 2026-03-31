Milano 9:40
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Nasdaq 30-mar
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Dow Jones 30-mar
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Londra 9:40
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Petrolio a 102,8 dollari alle 08:30

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Petrolio a 102,8 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 102,8 dollari per barile alle 08:30.
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