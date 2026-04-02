Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Ottima performance per il principale indice di Francoforte, che ha chiuso in rialzo del 2,73%.

Lo status tecnico di medio periodo del DAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.631,6. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.629,7, mentre il primo supporto è stimato a 22.633,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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