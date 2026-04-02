Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Ottima performance per il principale indice di Francoforte, che ha chiuso in rialzo del 2,73%.
Lo status tecnico di medio periodo del DAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 23.631,6. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.629,7, mentre il primo supporto è stimato a 22.633,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)