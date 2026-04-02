Milano 2-apr
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Londra 2-apr
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Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,70%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.919,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,70%
Shanghai amplia la performance positiva dello 0,70% e chiude a 3.919,29 punti.
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