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Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,61%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.068,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,61%
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,61% e archivia la seduta a 4.068,57 punti.
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