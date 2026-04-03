Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 2/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 2/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile

Debole la giornata del 2 aprile per il principale indice di Francoforte, che porta a casa un calo dello 0,56%.

Le tendenza di medio periodo del DAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 23.544,4. Supporto stimato a 22.546,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 24.542,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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