Analisi Tecnica: indice DAX del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Debole la giornata del 2 aprile per il principale indice di Francoforte, che porta a casa un calo dello 0,56%.
Le tendenza di medio periodo del DAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 23.544,4. Supporto stimato a 22.546,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 24.542,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)