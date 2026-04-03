Goldman Sachs: gas TTF a 75-100 euro/MWh se shock dell'offerta di GNL durerà oltre aprile

(Teleborsa) - Gli attuali prezzi del gas europeo non sono sostenibili in uno scenario di interruzione più prolungata in Medio oriente, con la perdita giornaliera di flussi di GNL di Hormuz ancora vicina ai 300 milioni di metri cubi/giorno. Lo afferma Goldman Sachs , prevedendo che - se questo shock dell'offerta di GNL dovesse protrarsi con l'attuale entità oltre aprile - il mercato del gas necessiterebbe di una riduzione della domanda più ampia, spingendo probabilmente i prezzi del TTF a testare un intervallo più elevato, compreso tra 75 e 100 euro/MWh.



Con 80 milioni di tonnellate all'anno (300 milioni di metri cubi al giorno, pari al 19% dell'offerta globale di GNL) di flussi di GNL attraverso lo Stretto di Hormuz ancora interrotti, inclusi 13 milioni di tonnellate all'anno di danni a lungo termine alle forniture di GNL del Qatar, i mercati europei del gas naturale hanno "scontato un premio di rischio molto inferiore a quanto previsto", si legge nella ricerca. Ciò, secondo Goldman Sachs, è "particolarmente sorprendente, considerando la mancanza di percorsi alternativi per i flussi di GNL attraverso Hormuz e i tempi ristretti che ci separano dal prossimo inverno nell'emisfero settentrionale, quando la domanda di gas naturale per il riscaldamento aumenterà significativamente".



Sebbene, a volte, questo premio di rischio relativamente basso per il gas sembri essere influenzato dalle dichiarazioni dei funzionari governativi che suggeriscono una potenziale rapida risoluzione del conflitto, che hanno pesato anche sul premio di rischio del prezzo del petrolio all'inizio di questa settimana, gli analisti ritengono che la ragione principale del premio di rischio limitato osservato nei prezzi del gas in Europa sia da attribuire alla relativa resilienza delle importazioni europee di GNL, con la maggior parte dell'impatto negativo dello shock dell'offerta che si è manifestato nella riduzione delle importazioni di GNL in Asia, in particolare in Cina.



Nello specifico, le importazioni di GNL nel Nord Europa a marzo hanno superato le aspettative di Goldman Sachs di 33 milioni di metri cubi al giorno (1,2 miliardi di piedi cubi al giorno o 9 milioni di tonnellate all'anno), principalmente a causa delle importazioni nette di GNL dalla Cina, inferiori di 68 milioni di metri cubi al giorno (18 milioni di tonnellate all'anno) rispetto alle previsioni per il mese. Sebbene questo notevole calo delle importazioni cinesi sia in parte dovuto al percorso molto più lungo per i carichi provenienti dal bacino atlantico verso l'Asia (35 giorni dagli Stati Uniti all'Asia), rispetto ai carichi provenienti dal Qatar (13 giorni), il 50% (34 milioni di metri cubi al giorno) è attribuibile alla rivendita da parte della Cina dei carichi di GNL importati sul mercato internazionale.



Goldman Sachs ritiene che il calo delle importazioni di GNL dalla Cina sia stato principalmente determinato dalle condizioni meteorologiche e aggravato da una maggiore sensibilità dei prezzi. "Un inverno particolarmente mite ha contribuito in modo significativo a ridurre la domanda di gas in Cina e, insieme alla crescita della capacità di stoccaggio cinese negli ultimi anni, ha innalzato i livelli delle scorte rispetto a quanto sarebbero stati altrimenti - viene spiegato - Le scorte consistenti hanno a loro volta permesso alla Cina di diventare più sensibile ai prezzi, in seguito all'impennata dei prezzi del GNL in Asia, incentivando un calo su base annua delle importazioni di GNL a marzo ancora più marcato rispetto a quello osservato a febbraio".



Con le previsioni meteorologiche per la Cina nord-orientale ora più in linea con la media, Goldman Sachs pensa che almeno parte del calo della domanda di gas per il riscaldamento possa essere alle spalle, il che potrebbe portare le importazioni cinesi di GNL, che da inizio anno hanno registrato una media inferiore del 20% rispetto all'anno di lockdown del 2022, a un aumento sequenziale da qui in avanti. Inoltre, i prezzi del GNL in Asia sono rimasti superiori ai prezzi del gas naturale in Europa, incentivando la riorganizzazione delle rotte di approvvigionamento di GNL dal bacino atlantico al Pacifico. Ciò si riflette nei dati di carico provenienti da Stati Uniti, Nigeria e, più recentemente, Trinidad, suggerendo che le esportazioni di GNL verso l'Asia probabilmente aumenteranno da qui in avanti a scapito dell'Europa.



"Riteniamo che questo considerevole calo delle importazioni di GNL in Asia, e in particolare in Cina, abbia dato tempo all'Europa - si legge nella ricerca - Se la domanda cinese di GNL dovesse rimanere bassa questo mese e se si concretizzasse il nostro scenario di base di un graduale aumento dei flussi di GNL di Hormuz a partire da metà aprile, il TTF del secondo trimestre 2026 potrebbe riequilibrare il mercato al suo attuale basso intervallo di 50 euro/MWh, al di sotto della nostra previsione di 72 euro/MWh, o anche al di sotto, a condizione che si continui a massimizzare la conversione da gas a carbone per il resto dell'estate, probabilmente intorno ai 40-45 euro/MWh".

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