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Natural Gas (Amsterdam) a 44,07 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
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08 maggio 2026 - 08.45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 44,07 euro/MWH alle 08:45.
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