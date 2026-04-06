Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 aprile
La giornata del 5 aprile chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un +0,06%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1493, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1569. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1466.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)