Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 aprile

La giornata del 5 aprile chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un +0,06%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1493, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1569. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1466.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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