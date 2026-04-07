Milano 16:12
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Londra 16:12
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Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,16%

Il Dow Jones apre a 46.744,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,16%
Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di Wall Street, in flessione dello 0,16%, dopo un'apertura a 46.744,76.
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