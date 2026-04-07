Milano 16:12
45.333 -0,64%
Nasdaq 16:12
23.862 -1,36%
Dow Jones 16:12
46.274 -0,85%
Londra 16:12
10.351 -0,82%
Francoforte 16:12
22.887 -1,21%

Cambi: euro a 0,9253 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9253 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9253 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```