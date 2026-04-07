Milano 16:13
45.359 -0,58%
Nasdaq 16:13
23.857 -1,39%
Dow Jones 16:13
46.268 -0,86%
Londra 16:13
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Francoforte 16:12
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Cambi: euro a 1,1561 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1561 dollari alle 15:41
Euro a 1,1561 sul dollaro alle 15:41.
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