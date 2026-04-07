Milano 16:15
45.367 -0,57%
Nasdaq 16:15
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Dow Jones 16:15
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Londra 16:15
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Francoforte 16:15
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New York: perdite consistenti per ARM Holdings

Migliori e peggiori
New York: perdite consistenti per ARM Holdings
(Teleborsa) - In forte ribasso la società tech inglese che progetta chip, che mostra un -5,14%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di ARM Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nel breve periodo, ARM Holdings presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 144,2 USD e supporto a 139,3. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 149,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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