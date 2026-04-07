New York: positiva la giornata per Intel

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale produttore di chip , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intel rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, il colosso dei semiconduttori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 52,97 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 51. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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