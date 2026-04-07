PALLADIUM del 6/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile
Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,56%.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.516,8. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.591,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.441,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)