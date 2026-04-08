New York: in rally Intel
(Teleborsa) - Ottima performance per il principale produttore di chip, che scambia in rialzo dell'8,54%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 58,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 55,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 61,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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