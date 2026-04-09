Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Cambi: euro a 0,871 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,871 sterline alle 08:30
Euro a 0,871 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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