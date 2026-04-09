Milano 17:35
47.328 +0,50%
Nasdaq 19:59
25.052 +0,60%
Dow Jones 19:59
48.293 +0,80%
Londra 17:35
10.603 -0,05%
Francoforte 17:35
23.807 -1,14%

New York: rally per Lululemon Athletica

Migliori e peggiori, In breve
New York: rally per Lululemon Athletica
Grande giornata per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,17%.
Condividi
```