Analisi Tecnica: EUR/USD del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Controllato progresso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in salita dello 0,30%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,1761. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,1581. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,1941.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)