Analisi Tecnica: indice DAX del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Seduta in ribasso per il principale indice di Francoforte, che porta a casa un decremento dell'1,14%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24.284,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.125,5. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.443,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)