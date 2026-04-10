Milano 10:00
47.378 +0,11%
Nasdaq 9-apr
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Dow Jones 9-apr
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Londra 10:00
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Analisi Tecnica: indice DAX del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Seduta in ribasso per il principale indice di Francoforte, che porta a casa un decremento dell'1,14%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24.284,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.125,5. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.443,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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