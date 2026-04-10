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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Modesta la performance per l'indice svizzero, che ha registrato un marginale guadagno a 13.159,6.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.282,6 e primo supporto individuato a 12.913,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.651,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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