Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Modesta la performance per l'indice svizzero, che ha registrato un marginale guadagno a 13.159,6.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.282,6 e primo supporto individuato a 12.913,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.651,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)