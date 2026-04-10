Milano 17:35
47.609 +0,59%
Nasdaq 19:52
25.098 +0,06%
Dow Jones 19:52
47.928 -0,54%
Londra 17:35
10.601 -0,03%
Francoforte 17:35
23.804 -0,01%

Cambi: euro a 1,1722 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1722 dollari alle 19:30
Euro a 1,1722 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
```