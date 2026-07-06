Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Cambi: euro a 1,1423 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1423 dollari alle 08:30
Euro a 1,1423 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```