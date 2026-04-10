Milano
10:06
47.328
0,00%
Nasdaq
9-apr
25.082
0,00%
Dow Jones
9-apr
48.186
+0,58%
Londra
10:06
10.606
+0,03%
Francoforte
10:06
23.824
+0,07%
Venerdì 10 Aprile 2026, ore 10.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.755,13 dollari alle 08:30
Oro: 4.755,13 dollari alle 08:30
In breve
,
Finanza
10 aprile 2026 - 08.30
L'Oro vale 4.755,13 dollari l'oncia (-0,23%) alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.609,56 dollari alle 19:30
Oro: 5.186,82 dollari alle 15:40
Oro: 4.405,97 dollari alle 19:30
Oro: 4.983,82 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-0,35%
Altre notizie
Oro: 4.370,66 dollari alle 19:30
Oro: 4.777,83 dollari alle 15:40
Oro: 4.802,53 dollari alle 11:30
Oro: 4.451,11 dollari alle 08:30
Oro: 5.005,54 dollari alle 19:30
Oro: 4.527,81 dollari alle 19:30
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto