Milano 17:35
47.609 +0,59%
Nasdaq 17:45
25.139 +0,23%
Dow Jones 17:45
47.994 -0,40%
Londra 17:35
10.601 -0,03%
Francoforte 17:35
23.804 -0,01%

Oro: 4.773,81 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.773,81 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.773,81 dollari l'oncia (+0,16%) alle 15:40.
Condividi
```