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Oro: 4.773,81 dollari alle 15:40
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Finanza
10 aprile 2026 - 15.40
L'Oro vale 4.773,81 dollari l'oncia (+0,16%) alle 15:40.
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