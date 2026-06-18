Milano
13:49
52.506
-0,17%
Nasdaq
17-giu
29.671
0,00%
Dow Jones
17-giu
51.493
-0,98%
Londra
13:49
10.397
-1,06%
Francoforte
13:49
24.912
-0,09%
Giovedì 18 Giugno 2026, ore 14.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.268,12 dollari alle 11:30
Oro: 4.268,12 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
18 giugno 2026 - 11.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 4.268,12 dollari l'oncia (-2,53%) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.071,59 dollari alle 15:40
Oro: 4.472,58 dollari alle 15:40
Oro: 4.532,66 dollari alle 08:30
Oro: 4.537,71 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-3,12%
Altre notizie
Oro: 4.473,11 dollari alle 19:30
Oro: 4.490,51 dollari alle 15:40
Oro: 4.339,61 dollari alle 11:30
Oro: 4.519,35 dollari alle 11:30
Oro: 4.563,62 dollari alle 19:30
Oro: 4.497,45 dollari alle 11:30
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto