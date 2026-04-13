Milano 11:14
47.313 -0,62%
Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
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Londra 11:14
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile

Seduta debole per il cross Euro / Dollaro USA, con chiusura in calo a 1,168.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,172. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,1653. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,1626.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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