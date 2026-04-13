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Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,63%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 48.219,05 punti
In breve
,
Finanza
13 aprile 2026 - 22.03
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,63% e termina la sessione a 48.219,05 punti.
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