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Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,37% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 50.647,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,37% alle 19:30
L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,37%, chiudendo a 50.647,29 punti alle 19:30.
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