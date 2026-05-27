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Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,37% alle 19:30
Il Dow Jones scambia a 50.647,29 punti
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27 maggio 2026 - 19.30
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L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,37%, chiudendo a 50.647,29 punti alle 19:30.
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