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Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,19%

Il Nasdaq-100 apre a 25.069,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,19%
Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, in flessione dello 0,19%, dopo un'apertura a 25.069,07.
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