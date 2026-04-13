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Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,19%
Il Nasdaq-100 apre a 25.069,07 punti
In breve
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Finanza
13 aprile 2026 - 15.33
Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, in flessione dello 0,19%, dopo un'apertura a 25.069,07.
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