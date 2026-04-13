Milano 11:18
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Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
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Londra 11:18
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In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9255 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9255 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
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