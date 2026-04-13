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New York: brillante l'andamento di Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Salesforce
Seduta vivace oggi per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,52%.
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