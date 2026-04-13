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New York: rally per Cadence Design Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: rally per Cadence Design Systems
Effervescente la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,60%.
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