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New York: in rally Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: in rally Applied Materials
Protagonista il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,81%.
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