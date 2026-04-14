Milano 12:48
47.790 +0,55%
Nasdaq 13-apr
25.384 0,00%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 12:48
10.579 -0,04%
Francoforte 12:48
23.950 +0,87%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Controllato progresso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in salita dello 0,67%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1784, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1706. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1862.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```