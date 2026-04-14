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Eurozona: EURO STOXX Industrial Goods & Services, quotazioni alle stelle

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: EURO STOXX Industrial Goods & Services, quotazioni alle stelle
In forte aumento l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che con il suo +1,79% avanza a quota 1.637,14 punti.
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