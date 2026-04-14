Milano 17:35
48.176 +1,36%
Nasdaq 20:43
25.747 +1,43%
Dow Jones 20:43
48.492 +0,57%
Londra 17:35
10.609 +0,25%
Francoforte 17:35
24.044 +1,27%

Natural Gas (Amsterdam) a 42,95 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 42,95 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 42,95 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```