Milano 17:35
52.595 +0,31%
Nasdaq 21:26
29.847 -0,40%
Dow Jones 21:26
51.613 -0,74%
Londra 17:35
10.509 +0,14%
Francoforte 17:35
24.935 +0,10%

Natural Gas (Amsterdam) a 41,67 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 41,67 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 41,67 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```