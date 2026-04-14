Milano 17:35
48.176 +1,36%
Nasdaq 20:47
25.742 +1,41%
Dow Jones 20:47
48.477 +0,54%
Londra 17:35
10.609 +0,25%
Francoforte 17:35
24.044 +1,27%

Petrolio a 92,46 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 92,46 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 92,46 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```