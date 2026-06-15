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Petrolio a 80,61 dollari alle 19:30

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Petrolio a 80,61 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 80,61 dollari per barile alle 19:30.
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