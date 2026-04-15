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Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,29%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1829. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1717. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1941.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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